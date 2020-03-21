【香港口罩】香港醫療口罩以先進技術與醫療融合 正招募新員工

【港產口罩】新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。HK Medical Mask 香港醫療口罩是一間新的港產口罩廠，剛在 FB 上公布新大計。

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香港醫療口罩表示:「我們是幾個熱心的香港人，有見口罩供應緊張，好多人都買唔到口罩，所以我們決定自己在香港建立長期的醫療口罩生產線，希望增加口罩的供應來應對疫情。同時，我們亦正在研究將各種先進技術與醫療融合，希望帶來更強力的防護產品給大家。



而我們的長遠目標是在香港建立醫療供應鏈，透過自動化的設備來實現自給自足，成為優質的香港醫療品牌。」

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▲ 香港醫療口罩團隊親身到口罩機生產廠房，檢測口罩機及跟工程師學習調機，稍後將會把口罩機運回香港。

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此外，香港醫療口罩正在招聘人手中，有意應徵的朋友，可聯絡廠方。

▲ HK Medical Mask 現正招聘人手中

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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