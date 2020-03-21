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【香港口罩】香港醫療口罩以先進技術與醫療融合 正招募新員工

業界頭條 03:28 2020/03/21

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【港產口罩】新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。HK Medical Mask 香港醫療口罩是一間新的港產口罩廠，剛在 FB 上公布新大計。 

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

香港醫療口罩表示:「我們是幾個熱心的香港人，有見口罩供應緊張，好多人都買唔到口罩，所以我們決定自己在香港建立長期的醫療口罩生產線，希望增加口罩的供應來應對疫情。同時，我們亦正在研究將各種先進技術與醫療融合，希望帶來更強力的防護產品給大家。

而我們的長遠目標是在香港建立醫療供應鏈，透過自動化的設備來實現自給自足，成為優質的香港醫療品牌。」

 【口罩選購】 Oxyair Mask預告網上賣口罩成人$95盒/50個小童$60盒/30個VFE/BFE/PFE全齊 

香港醫療口罩團隊親身到口罩機生產廠房，檢測口罩機及跟工程師學習調機，稍後將會把口罩機運回香港。

【其他內容】港商租鋪口罩每盒 $139/50個 另計劃生產小童口罩

 此外，香港醫療口罩正在招聘人手中，有意應徵的朋友，可聯絡廠方。

HK Medical Mask 現正招聘人手中

【附購買詳情】3M Nexcare 四層口罩只售  $170 盒/36片

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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