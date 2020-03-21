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【附時間詳情】藥房日本VFE/PFE/BFE 口罩再到貨! 分3 段時間訂購 賣$160 盒

行內熱話 01:06 2020/03/21

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新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。東興大藥房表示，日本牌子口罩新一批貨將到。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

東興大藥房在 FB 表示，新一批日本牌子口罩即將到貨，30 個一盒售 $160，比之前加價 $10。店方解決，是代理商加價所以被迫調查售價。根據店方提供的口罩盒面表示，此日本口罩支援 VFE/PFE/BFE 99% 過濾，口罩尺寸為 14.5cm x 9cm，在中國生產。

日本口罩支援 VFE/PFE/BFE 99% 過濾

【其他內容】港商租鋪口罩每盒 $139/50個 另計劃生產小童口罩

訂購分三個時段進行:
-早上 9:00  至 10:00 有 250 個每人限買 1 合
-中午 12:00 至 1:00  有 250 個每人限買 1 合
-晚上 5:00  至 7:30  有 500 個每人限買 1 合

【口罩選購】 Oxyair Mask 預告網上賣口罩成人$95盒/50個小童$60盒/30個VFE/BFE/PFE 全齊 

日本口罩支援 VFE/PFE/BFE 99% 過濾

藥房查詢:2567 2388 

地址:筲箕灣愛蝶灣商場55號舖

【附購買詳情】3M Nexcare 四層口罩只售  $170 盒/36片

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
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疫情 口罩 日本 小店 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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