相機廠 Fujifilm 旗下流感藥 證實對新冠肺炎有療效

新冠肺炎疫情持續蔓延，世界各國亦對疫苗及藥物等加以研究，想不到這亦跟相機廠 Fujifilm 亦有關係。據日本媒體報道，富士菲林（Fujifilm Holdings Corp） 下屬企業 Fujifilm Toyama Chemical Co Ltd 開發的抗流感藥物「Avigan」（Favilavir），已完成臨床研究，並對新冠肺炎有不錯的療效。

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AVIGAN 是一種 RNA 聚合酶抑制劑，能夠抑制與病毒複製相關的 RNA 聚合酶。FujiFilm 在 2016 年時，跟中國製藥廠「浙江製藥」簽署了學名藥量產方針，並獲得中國國家藥品監督管理局的許可。

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至後來疫情爆發，中方進行臨床實驗上，藥物在湖北武漢與廣東深圳的醫院對 200 位患者進行投藥，有部分受測患者在短時間內由陽性轉為陰性，肺炎症狀也有顯著改善。中國技術研究院也在 17 日的新聞發有會上表示，Avigan 對於對抗武漢肺炎病毒有良好療效，且無明顯副作用，已建議盡快納入診療方案。另外在日本，2 月開始，亦開始使用這藥物治療新冠肺炎患者。

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