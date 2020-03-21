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【新冠肺炎】Chanel．Gucci・Hermes 相繼宣布停產 奢侈品品牌數碼轉型成趨勢？

行內熱話 00:45 2020/03/21

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受新冠肺炎疫情影響，全球多地紛紛停市、停工，以保障員工健康及安全，在時尚界也不例外。繼 Gucci、Hermes 後，Chanel 也宣布停產，關閉位於法國、意大利及瑞士廠房為期兩星期，而品牌更同時取消將於 5 月，在意大利卡普里島舉行的早春度假時裝展。

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新冠肺炎疫情下，繼 Gucci、Hermes 後，Chanel 也宣布停產，關閉位於法國、意大利及瑞士廠房兩星期，意味 Chanel 的高級時裝、服裝、珠寶首飾等產量都會受到影響。不只如此，Chanel 原為於 5 月 7 日在意大利卡普里島舉辦的早春度假時裝展、6 月 4 日在倫敦舉行的高級手工坊系列復刻大秀，以及北京的復刻大秀，也一一決定停辦。此外，Gucci、Versace、Prada、Giorgio Armani 等奢侈品品牌的時裝展也已告取消，相信一眾時尚迷必定大感失望。

【口罩選購】 Oxyair Mask 預告網上賣口罩成人$95盒/50個小童$60盒/30個VFE/BFE/PFE 全齊不只各大品牌停辦 fashion show，連帶旗下產品銷量都因為新冠肺炎及中國消費者需求大降而重創。例如 Gucci、Prada 和 Salvatore Ferragamo 等品牌的 2 月份訂單督逐步減少，甚至出現減半情況，而 Gucci 甚至是 3 月份零訂單的。早前意大利奢侈品公司協會 Altagamma，聯合波士頓咨詢集團和投資公司 Bernstein 就 28 位奢侈品品牌 CEO 和 CFO 的調查估計，今年奢侈品品牌行業的銷售額或損失 300 億至 400 億歐元，數據絕對令人震驚！

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現時奢侈品品牌業務發展步入寒冬，可說是不爭的事實，那麼各奢侈品品牌可以做些甚麼來扭轉局面呢？分析指因應疫情影響，會驅使各奢侈品品牌進行數碼轉型，例如 Gucci、LV、Dior、Chanel 舉行網上時裝展都引起行內高度關注，同時 Chanel 及 Hermes 近來也努力發展自家網購平台。

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撰文 : 蘇家華

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