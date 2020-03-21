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【新冠肺炎】疫情衝擊瑞士鐘錶品牌 Rolex 工廠停工．Cartier 推二手手錶優惠

行內熱話 00:43 2020/03/21

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 不知大家有否發現，在新冠肺炎疫情下，人們最想購買的是口罩、消毒搓手液等防疫用品，相反手袋、手錶等奢侈品卻沒有入手的意欲，對產品需求大減。受市道不景，加上瑞士本地疫情影響，多個本地知名鐘錶品牌業務備受衝擊，例如勞力士 Rolex 宣布瑞士工廠停工 10 日。

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由於瑞士多個鐘錶品牌工人是需由法國跨境上班，可是因為新冠肺炎疫情在歐洲肆虐，多個國家實施「封關」措施，加上瑞士當地確診病例都達 4,222 宗，因此鐘錶商均選擇停工，例如勞力士 Rolex 及百達翡麗 Patek Philippe 均宣布停廠 10 日，配合政府呼籲市民減少社交接觸，防範病毒傳播的情況，後者更不排除會停廠時間延長。其實現時不只鐘錶品牌停工，連帶原定在 3 月 21 日巴塞爾鐘錶展及 4 月 26 日舉行的日內瓦國際高級鐘錶展都停辦收場。

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除了勞力士 Rolex 外，卡地亞 Cartier 及歐米茄 Omega 也因為疫情影響業務發展，前者為了催谷銷量，更要推出二手手錶特價優惠，在二手名錶網站 Watchfinder 減價 49% 出售；後者則擬定推出東京奧運特別版手錶，可是東京奧運現時也未知能否成功舉辦的。

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撰文 : 蘇家華

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