▲ 【香港口罩】本地公司大悟 x MASKY 設生產線 預購首批 100 萬個口罩 FAQ

新冠肺炎疫情持續，香港本地品牌的口罩廠商愈來愈多，最近又有一間名為「大悟」的團隊在 FB 宣布，聯同 MASKY 設立生產線製造口罩。第一批 100 萬個口罩，即將公開發售。

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Q1：MASKY 口罩廠是由那個企業或團體經營？

A1：「大悟」本身是分析預測賽馬及足球的團隊，但自從疫情開始後，開始搜羅口罩等抗疫用品，及後跟 MASKY 聯手創立香港自家口罩品牌。

Q2：口罩廠房在那裡？

A2：中國，團隊指廠房有齊國際認證，考慮到多國禁運，所以在大陸設廠。

Q3：MASKY 口罩會推出那些產品？

A3：暫時只成人，1 盒 50 個，稍後會有小童尺寸。

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▲ 【香港口罩】本地公司大悟 x MASKY 設生產線 預購首批 100 萬個口罩 FAQ

Q4：MASKY 口罩規格是怎樣？

A4：美國FDA認證、歐盟CE認證、ASTM Level 1，即可過濾 95% 以上細菌。

Q5：MASKY 口罩會在何時銷售？

A5：登記獲得購買連結(按此登記)，先買先得，購買數量不限。由於網站流量有限，會分每批 3000 人進入，之後 email 通知。預計出貨時間為 3 月尾至 4 月上旬，以信用卡或 Paypal 付款。

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Q6：MASKY 口罩售價為何？

Q6：每盒 50 個成人口罩售價 HK$180。

Q7：MASKY 口罩運費為何？

A7：自取，地點在觀塘附近，詳情稍後公佈。10 盒或以上才會用順豐送貨。

Q8：口罩廠產能有多少？

A8：每條線日產量 10 萬，有多條生產線。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網喃純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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