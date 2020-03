【附預售網址】售 $68 盒!一合口罩預告即將開售口罩 現已可登記 要準備好 PayMe !?

新冠肺炎疫情持續,口罩亦成為大家生活上的必需品,但至今香港仍然「一罩難求」。一合口罩在 FB 表示,第二輪預售即將展開。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

一合口罩預售即將展開,為免再次重現一分鐘賣完的情況,廠方決定選用預售登記,希望不用搶不用排,讓買家安心一點。預售亦可以讓買家鎖定價格,不用再為日後價格勞心擔心。

【附發售地點】理的最高防護Level 3口罩套裝售 $65 社企卓思廊有現貨發售!

廠方指只需要買家的姓名、email、手提電話作為登記。後台系統隨後會作出分流,之後買家只要跟著廠方 email 回覆內的連結進行預購就好了。正式預購將於週日至週二進行,敬請買家留意電郵 Inbox / Junk。不過廠方未公布口罩規格和售價詳情 (上次開賣口罩規格和售價可按此參考)。現在市民已可開始登記預售口罩,注意要先安裝 PayMe App (按此下載軟件)作付款。

更新:

【口罩價格】

「一盒一合 thx」 - $68 /30 個 (得到一盒一合口罩)

「一盒一合 thx 齊上齊落套裝 」- $138 ( 得到一盒一合口罩 + 廠方轉贈一盒一合予 people in need)

「兩盒一合 thx 齊上齊落套裝」 - $268 ( 得到兩盒一合口罩 + 廠方轉贈兩盒一合予 people in need)

【口罩規格】

廠方現時是信賴物料供應商提供方的 Lab Test Result,BFE / PFE 大於 95% 是沒有問題的。日後廠方會把口罩送測認證。

【簡易購買 6 步曲】

1. 登入登記網址 - https://mailchi.mp/theonemask/onemask 】

2. 輸入性名、電郵及電話登記

3. 耐心等待結果

4. 成功獲得折扣號、並收到預購通知

5. 細心閱讀預購重要事項

6. 進入購買連結並以購買碼完成交易

廠方重要提示 :

- 請準備好 PayMe App,可以更快速安全完成交易

- 預購時,必須使入已登記的 email 進入預購系統

- 現在是第二次預售階段。廠方將於四月內至五月初正式投產,第二批貨品將於6月中完成,下單時敬請留意

- 一人一口罩,就是一人一次 order

- 不要拿來炒賣

- 不能多次 order

【口罩選購】 Oxyair Mask 預告網上賣口罩成人$95盒/50個小童$60盒/30個VFE/BFE/PFE 全齊

登記網址

https://mailchi.mp/theonemask/onemask

【口罩選購】【附售賣點】森川新推出 Ex-ProShield 口罩 市面售價低見 $130 盒

網購需留意風險,尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚,了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽,並要衡量購買風險,才好付款,免有金錢損失。建議面交才付款,並即場檢查口罩。本網喃純內容報道,對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報:

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First,搶睇商機】