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【附預售網址】一合口罩預告即將開售口罩 現已可登記 要準備好 PayMe !?

業界頭條 20:54 2020/03/20

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新冠肺炎疫情持續，口罩亦成為大家生活上的必需品，但至今香港仍然「一罩難求」。一合口罩在 FB 表示，第二輪預售即將展開。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 一合口罩預售即將展開，為免再次重現一分鐘賣完的情況，廠方決定選用預售登記，希望不用搶不用排，讓買家安心一點。預售亦可以讓買家鎖定價格，不用再為日後價格勞心擔心。

【附發售地點】理的最高防護Level 3口罩套裝售 $65 社企卓思廊有現貨發售!

廠方指只需要買家的姓名、email、手提電話作為登記。後台系統隨後會作出分流，之後買家只要跟著廠方 email 回覆內的連結進行預購就好了。正式預購將於週日至週二進行，敬請買家留意電郵 Inbox / Junk。不過廠方未公布口罩規格和售價詳情。現在市民已可開始登記預售口罩，注意要先安裝 PayMe App 作付款。

廠方重要提示 :
- 請準備好  PayMe App，可以更快速安全完成交易
- 預購時，必須使入已登記的 email 進入預購系統
- 現在是第二次預售階段。廠方將於四月內至五月初正式投產，第二批貨品將於6月中完成，下單時敬請留意
- 一人一口罩，就是一人一次 order
- 不要拿來炒賣
- 不能多次 order

 【口罩選購】 Oxyair Mask 預告網上賣口罩成人$95盒/50個小童$60盒/30個VFE/BFE/PFE 全齊

 預售登記網站： https://mailchi.mp/theonemask/onemask

【口罩選購】【附售賣點】森川新推出 Ex-ProShield 口罩 市面售價低見 $130 盒

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網喃純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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