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再多一間香港口罩品牌! 「愛的家 Family Mask」 部分藥房將有現貨出售

業界頭條 20:43 2020/03/20

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新冠肺炎疫情持續，口罩亦成為大家生活上的必需品，但至今香港仍然「一罩難求」，而香港品牌的口罩廠亦相繼成立，如今又再多一間名為「愛的家 Family Mask」的口罩廠在香港誕生，而它更指出本周內香港部分藥房將會有現貨出售，而期望短期內可完成設置網上訂購，以電子付款方式速遞到府上，屆時大家又多一個口罩品牌可選購了！

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「愛的家 Family Mask」口罩廠指自己由一群年青工業家，利用商業經驗和企業實力，希望為香港做一點工作，做一個口罩，讓每一個香港人安心！至於口罩品質方面，已取得國際級檢測機構 SGS 驗證，口罩通過「衛生測試」及「過濾效能」測試，當中 PFE（微粒子過濾效率）、BFE（細菌過濾效率）嘅過濾效能超過 99%，有效抵擋病毒；而且口罩廠房屬「十萬級無塵車間」，確保口罩生產符合衛生。

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 「愛的家 Family Mask」口罩廠房設於深圳，口罩原材料亦來自內地，現時有 10 條口罩生產線，24 小時全自動化生產，月底將增至 12 條生產線，屆時日產合共高達 400 萬個口罩。

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值得一提是，「愛的家 Family Mask」更成立醫護優惠計畫，為醫護人員打氣，凡出示香港公立醫院醫護人員工作證件及香港身分證可以 $1 購買 1 個口罩，每人每月限購 2 盒（100片），而購買詳情將於 4 月 1 日公布。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網喃純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 蔡宇軒

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