疫情下不只瘋搶生活用品？ 連高達模型都被搶購一空

新冠肺炎疫情持續在全球擴散，各國都出現了搶購潮，不論是口罩、消毒洗手液等的防疫用品，還是紙巾、衛生巾等日常生活用品的貨架都被搶購一空，不過近日有菲律賓網民則在超市上見到連擺放高達模型的貨架，同樣空空如也！

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菲律賓自 15 日起宣布首都馬尼拉「封城」30 天，同時全面暫停進出馬尼拉的國內陸運、海運及空運後，大量民眾都到超市搶購食材、日用品等必需品，以致超市內多個貨架空空如也。不過有網民則對連高達模型的貨架也被搶空的情況，感到不解，估計大家是想到在家中無聊時可以拼砌高達模型打發時間吧！

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