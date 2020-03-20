【香港口罩】Oxyair Mask 口罩廠公開更多預售程序 藉 App 派籌可識別手機編號

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。香港本土口罩廠 Oxyair Mask 最近又公開更多預售口罩的詳情。Oxyair Mask 指出，會用手機 App 進行抽籤派籌，並可藉 App 識別手機號碼及手機獨有編號，以防客人以一部手機，重複多次取籌。

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Oxyair Mask 昨天已公佈一些預購口罩的步驟【按此重溫預購步驟】，例如是經網上派籌、以 QR Code 取貨，及引入「保護區」制度，限制成功購入口罩的客人，於短期內不可再取籌。Oxyair Mask 今天再公佈更多可確保公平的預售細節，重點如下：

1）客人只能用手機 App 抽籤取籌；

2）派籌系統以手機號碼，鎖定中籤者號碼，並自動將該號碼送進「保護區」，代表此號碼於指定時間內，不可再取籌。

3）系統除了可以鎖定手機號碼外，系統同時可識別該取籌手機的機身編號，加以鎖定及進入保護區，提高公平性。

4）手機 App 本身會對應到手機機身編號。

5）只要下載手機 App 一次，然後每天在指定時間，用 3 分鐘時間即可碰運條抽取籌。

Oxyair Mask 補充，現正跟 App 合作夥伴商討有關細節。雖然有部分網民認為，現時很多人都有 2 部或以上手機，仍然會有不公平情況，但另有網民就認為用兩部手機去抽，始終成本也有所增加，現時的安排，已算公平。另有網民擔心，Oxyair Mask 的 App 會取得更多用戶資料，但官方就在專頁回應指：「我哋從來冇諗過要攞任何資料，只係你下載個 app 會對應你個機身編號。」

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很多網民都問 Oxyair Mask 究竟會用甚麼 App 去派籌，但官方暫時仍未正面回應，但從其中一位網民的問題中，或有玄機。有網民問：「請問個 apps 會要求甚麼權限？有點擔心會侵犯個人資料喔！」官方就回應指：「絕對沒有，甚至乎可能你現在已經用緊。」或許，這個 App 現時已可在兩大 Apps 平台中下載得到。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網喃純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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