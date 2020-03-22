【疫市營商】 港產紡織品牌可重用口罩 衝出香港進軍英國馬來西亞

逢發織造在香港有 60 多年歷史，近期因應新冠肺炎疫情開發可重用口罩，銷情理想。逢發織造總監吳錦權說：「我們希望能夠用紡織專業，跟大家一齊面對挑戰。我們之前做了一批口罩，原本打算送給朋友或有需要的人，後來發覺有很多人需要可重用口罩，所以我們在短期內包裝，再推出市場。」

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這款口罩用上了 KnitWarm 發熱系列的原材料，保證有良好的導電導熱效能，紗線鍍上純銀，吳錦權解釋：「銀有天然抗菌效能，又可減除異味，內層的長纖棉紗親膚，可吸收濕氣；外層用緻密防水的澳洲美麗諾羊毛 Optim 布，專防飛沫滲透。兩種高級材料在洗滌後亦不會影響抗菌和防水效能。基本上戴上口罩上班，回家後立即洗好，第二天便能乾透再次使用。」

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可重用口罩自然需要加入濾芯，現時逢發正與德國廠房研發一種全新的，能自然分解的過濾層，盼可避免破壞生態，濾芯完成測試後將盡快推出，每片濾芯預計賣 15 元，可使用 50 小時。現時消費者可先以外科口罩、紙巾、廚房紙等充當過濾層，作為過濾層的外科口罩的壽命會比平時直接使用長，說：「消委會之前亦有相關測試，紙巾、廚房紙都有外科口罩 7 成過濾功能。但要留意的是如果濾芯濕了就要換。」

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逢發製作的口罩在 3 星期前推出，售港幣 360 元，賣貨方面更衝出國際，至今全球賣了數千個，英國方面每個售 49 英鎊，就連馬來西亞現時亦有定單。

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