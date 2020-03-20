【放工注意】卓悅快閃口罩抗疫套裝 ANPHU 四層醫用口罩 50 個

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。卓悅在 FB 表示，發售 ANPHU 四層掛耳式醫用口罩套裝。

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口罩套裝包括:

1.ANPHU 四層掛耳式醫用口罩 50個

-越南醫用大品牌

- BFE、PFE >= 99%

-4層高度防護過濾

- 符合國際標準: ISO 13485:2016、ISO 9001:2015認證

2.Callipharm 70%酒精搓手液 100ml

- 法國製造，信心保證

- 無須過水，有效殺滅細菌

- 容量輕巧，方便攜帶

或

SOART PURE 62%酒精免洗消毒搓手液 300ml

- 韓國製造

- 一支具有殺菌、抗菌、抑菌功效

-不乾燥，高度保濕，使皮膚光滑柔軟

(隨機任何一款)

【附發售地點】理的最高防護Level 3口罩套裝售 $65 社企卓思廊有現貨發售!

3.Dr. Schafter 環保舒緩冰泉噴霧 300ml

- 瑞士製造

- 純淨天然的瑞士冰泉水

-快速降溫，緩解泛紅，補水保濕

- 無防腐劑，無香精，無色素。

- 不含壓縮氣體、無CFC-氯氟碳化合物

4.SkiNADO NMF強效保濕面膜 10片

- 韓國製造

- 強效補水保濕，為肌膚補充水分能量，改善乾燥繃緊

- 深層潤澤，淡化細紋，讓肌膚恢復嫩滑有彈性

- 紓緩鎮靜，修復敏感肌膚

售價 $398 (每人限買一套)

【口罩選購】 Oxyair Mask 預告網上賣口罩成人$95盒/50個小童$60盒/30個VFE/BFE/PFE 全齊

發售指定分店

-奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下 (350套)

- 西洋菜街南13號好望角大廈地下 (500套)

-西洋菜街南59地下 (200套)

- 旺角中心一期地下GSA-GSF號舖 (200套)

- 弼街69號地下 (450套)

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網喃純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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