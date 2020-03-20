惠康/Market Place 快閃賣日本口罩? 日製 HOGY 太鼓判口罩一包平售 $32.9

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。惠康部分分店有日本製口罩到貨。

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有網民在口罩分享區表示，剛在惠康合宜商場的分店購得日本 HOGY 太鼓判口罩。此口罩日本製造，每包有3 片，支持 99.9% 過濾，口罩為小 size 裝，售 $32.9，每人只張買2 包。事實上，之前百隹都曾以 $60 一盒賣 30 個的日本口罩，詳情按此瀏覽。

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▲ 惠康快閃賣日本口罩? 日製 HOGY 太鼓判口罩一包售 $32.9

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▲ 惠康快閃賣日本口罩? 日製 HOGY 太鼓判口罩一包售 $32.9

更新:亦有網民表示，可以在 Market Place 購得同款口罩。



記者隨即到北角的 2 間惠康分店求證，結果並無發現有口罩售賣，店員亦表示未知詳情。不過店員表示店方不時有口罩返貨而不作出宣傳。因此如果大家想買日本平口罩的話，就要自己多去各分店留意一下。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網喃純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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