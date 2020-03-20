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惠康/Market Place 快閃賣日本口罩? 日製 HOGY 太鼓判口罩一包平售 $32.9

行內熱話 17:00 2020/03/20

分享：

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。惠康部分分店有日本製口罩到貨。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

有網民在口罩分享區表示，剛在惠康合宜商場的分店購得日本 HOGY 太鼓判口罩。此口罩日本製造，每包有3 片，支持 99.9% 過濾，口罩為小 size 裝，售 $32.9，每人只張買2 包。事實上，之前百隹都曾以 $60 一盒賣 30 個的日本口罩，詳情按此瀏覽

【口罩選購】 Oxyair Mask 預告網上賣口罩成人$95盒/50個小童$60盒/30個VFE/BFE/PFE 全齊

惠康快閃賣日本口罩? 日製 HOGY 太鼓判口罩一包售 $32.9

【附發售地點】理的最高防護Level 3口罩套裝售 $65 社企卓思廊有現貨發售!

惠康快閃賣日本口罩? 日製 HOGY 太鼓判口罩一包售 $32.9

更新:亦有網民表示，可以在 Market Place 購得同款口罩。


記者隨即到北角的 2 間惠康分店求證，結果並無發現有口罩售賣，店員亦表示未知詳情。不過店員表示店方不時有口罩返貨而不作出宣傳。因此如果大家想買日本平口罩的話，就要自己多去各分店留意一下。

【口罩選購】【附售賣點】森川新推出 Ex-ProShield 口罩  

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網喃純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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