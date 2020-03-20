【附發售地點】理的最高防護Level 3口罩套裝售 $65 社企卓思廊有現貨發售!

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。卓思廊在 FB 表示正發售理的口罩套裝。

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卓思廊為市民準備咗防疫套裝，售價為 $65 ，即有齊「防疫三寶」- 理的 Level 3口罩、搓手液、消毒紙巾！理的最高防護Level 3口罩，最適合時常需要進出入醫院的人士使用。 防疫套裝在2間指定分店限定，數量有限，售完即止。

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防疫套裝包括：

1. 理的成人口罩5個

-獨立包裝

-尺寸 : 17.5cm x 9cm

-三層掛耳式設計

-有效過濾 99% 細菌 (2.9微米)

-有效阻隔空氣中微粒、飛沫、塵埃、花粉等

-100％的PP材質，柔軟舒適，拒水面層、低敏感度、不含玻璃纖維

-符合美國標準ASTM-F2100-11 Level 3的外科口罩



2. Living Jungle 免沖洗搓手液 100ml

-含70%酒精

-產地 : 馬來西亞



3. Hirota消毒紙巾 2片

-獨立包裝

-含75%酒精

-尺寸 : 16cm x 14cm

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2間指定發售分店



「卓思廊」荃灣復康生活幹線 (街市街)

地址：荃灣街市街150號地下

電話：3111 2386



「卓思廊」觀塘復康生活幹線 (協和街)

地址：九龍觀塘協和街 143 號地下

電話：3974 5027



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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網喃純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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