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【附發售地點】理的最高防護Level 3口罩套裝售 $65 社企卓思廊有現貨發售!

行內熱話 15:19 2020/03/20

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受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。卓思廊在 FB 表示正發售理的口罩套裝。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

卓思廊為市民準備咗防疫套裝，售價為 $65 ，即有齊「防疫三寶」- 理的 Level 3口罩、搓手液、消毒紙巾！理的最高防護Level 3口罩，最適合時常需要進出入醫院的人士使用。 防疫套裝在2間指定分店限定，數量有限，售完即止。

【口罩選購】 Oxyair Mask 預告網上賣口罩成人$95盒/50個小童$60盒/30個VFE/BFE/PFE 全齊

防疫套裝包括：
1. 理的成人口罩5個
-獨立包裝
-尺寸 : 17.5cm x 9cm
-三層掛耳式設計
-有效過濾 99% 細菌 (2.9微米)
-有效阻隔空氣中微粒、飛沫、塵埃、花粉等
-100％的PP材質，柔軟舒適，拒水面層、低敏感度、不含玻璃纖維
-符合美國標準ASTM-F2100-11 Level 3的外科口罩

2. Living Jungle 免沖洗搓手液 100ml
-含70%酒精
-產地 : 馬來西亞

3. Hirota消毒紙巾 2片
-獨立包裝
-含75%酒精
-尺寸 : 16cm x 14cm

【速購攻略】CareHK 匯愛口罩開賣詳情一文睇盡 口罩每盒平賣 $97.5/50個

2間指定發售分店

「卓思廊」荃灣復康生活幹線 (街市街)
地址：荃灣街市街150號地下
電話：3111 2386

「卓思廊」觀塘復康生活幹線 (協和街)
地址：九龍觀塘協和街 143 號地下
電話：3974 5027
 

【附發售地點】理的最高防護Level 3口罩套裝 社企卓思廊防疫用品有現貨發售!

【口罩選購】【附售賣點】森川新推出 Ex-ProShield 口罩 市面售價低見 $130 盒

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網喃純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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