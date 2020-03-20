【疫市營商】莎莎網站開賣口罩・消毒搓手液防疫組合

輪到莎莎網站開買口罩！莎莎在其 Facebook專頁公布現在品牌網站會開賣韓國 Atex KF94 成人口罩 5 個，以及意大利 PRIMAGEL PLUS 消毒搓手液 50ml 兩支的防疫組合，售價港幣 128 元，每人限購兩件。

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

莎莎網站現在開賣的口罩、消毒搓手液防疫組合，包括韓國 Atex KF94 成人口罩 5 個，能有效過濾 94% 0.4um 的微細粒子，以及意大利 PRIMAGEL PLUS 消毒搓手液 50ml 兩支，備有免沖水、15 秒快速除菌功效。至於組合售價是港幣 128 元，每人限購兩件。

至於其他可於莎莎網站的防疫產品，包括韓國 THE IRUM KF94 口罩（1 個裝，售價：29.5 元，每人限購 10 件）、AGAINST24 抗菌洗手乳 300ml（售價：28 元）、韓國 PURE ONES 殺菌消毒濕紙巾芬多精（80 片裝，售價：39 元）、澳洲 SINICARE 抗菌消毒噴霧 25ml（售價：48 元）及 KOKUBO 小久保即棄潔面紙（售價：32.6 元），相信總有一款合你心意的。詳細產品介紹請見下圖。

店方可能更改售賣或派發口罩的時間，一切資料以店方公布為準，詳情請向店方查詢。

【相闗文章】買口罩搭面膜朱古力？ 懂捆綁式銷售技巧商家賺更多

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】