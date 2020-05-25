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【香港FinTech】電子支付數碼貨幣崛起　還在眷戀港元價值？

博客論壇 12:05 2020/05/25

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鷸蚌相爭漁人得利 ，奈何香港的角色已由漁夫變做了魚餌。港元自離開銀本位制度後，掛扣疲弱的英鎊受到的外匯壓力變得愈來愈大。上世紀 80 年代「金融風暴」後變成掛扣全球最大經濟體的美元至今，這個本來的權宜之策，當年有誰想到被當成今日的定律。在中美角力幅度愈來愈大的情況下，港幣無論選擇依附在哪個系統也難以取捨。然而，大家可否在營商層面愈來愈互聯網化的前提下，研究一下港幣正面對的另一種新挑戰？

香港一直是個崇尚自由的商業城市。在沒有外匯管制的前提下，交易方式甚至使用的貨幣最終應該由市場決定。你可知道幾十年前香港的主要大額交易所以美元為本？自從香港成為全球最活躍人民幣離岸交易中心後，人民幣慢慢取代美元成為資本市場大額交易的新寵。仍然用港幣的大額交易可能是港股、地產及博彩吧。

【相關文章】八達通卡遲來的春天 全面流動支付還待何時？

按目前貨幣數碼化的發展步伐，筆者估計 10 年後香港的零售市場用的貨幣將百花齊放。有了現代的電子支付，一系列的支付新玩法將會湧現。目前各國也致力發展央行數碼貨幣以簡化支付流程、減低交易風險并打擊非法交易。

如果你是每日為口奔馳的中小企老闆，要成功做更多網上生意，你會選擇交易成本更低、帶來的客源更廣及更安全快捷的數碼貨幣如新加坡淡馬石支持的Libra、央行發行與人民幣等值的 DC/EP、美國投行、歐盟國家銀行、日本央行甚至台灣及澳門主導的央行貨幣等，還是繼續期望在寡頭壟斷情況下由銀行直接或間接提供，費用及風險同樣高的信用卡港元收單服務？

【相關文章】【疫市營商】流動支付成本高難管理 一機整合解決中小企痛點

筆者估計，港幣的體制及基礎建設甚至定位如果不革新，人民幣並不是唯一能替代港幣的劊子手。發生在柯達（Kodak）、施樂（Xerox）、諾基亞（Nokia）的終極故事一樣可以發生在這個身份特殊的小城市。它日成功顛覆香港的並不是別人，而是自命不凡並只會眷戀昔日光彩的自己！

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

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撰文 : 陳家豪（雲端與流動運算專業人士協會主席）

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