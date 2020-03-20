【疫市營商】藝人加持店未必做得住 楊明燉湯店生意一落千丈更疑遭「釘契」

新冠肺炎疫情持續，市道唱淡，有不少食肆都難以支撐，即使有名氣支撐的藝人店，也很難不受影響。

藝人楊明開設的燉湯店開業以來風波不斷，早前遭揭發只取得「食物製造廠牌照」而未取得「工廠食堂牌照」，本應無法像食肆般開設堂食業務，惟該燉湯店如常經營。近日有傳地政總署以「業權人未有在限期前糾正違契情況」為由，將個案轉交至土地註冊處並「釘契」，勢必影響業主轉售業權。

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楊明日前接受訪問時坦言，燉湯店生意一落千丈，晚市試過零客人，現時已停用兼職員工及向業主商討減租，又申請《防疫抗疫基金》，多管齊下盼可在疫情下支撐下去。

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