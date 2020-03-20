【疫市營商】GU虛擬模特兒示範穿搭 營銷效果更勝真人網紅

時尚品牌近期開始起用不同身型的模特兒，打算一改以往對模特兒的看法，連國際品牌 Chanel 及 Fendi 在今年秋冬的時裝表演上起用「大碼模特兒」Jill Kortleve。隨著社交平台盛行，虛擬網紅亦逐漸興起，日本時裝品牌 GU 首次推出虛擬模特兒，打造貼近真實女生的樣貌及身材，能夠有效地展示品牌的產品。

虛擬模特兒：產品更貼地



GU 收集 200 名 17 至 33 歲女生身形數據，找出她們的平均數據作參考，因而製作出身高 158cm 的虛擬模特兒「YU」。公司亦為「YU」推出廣告；更跟日本女星中條彩未及水川麻美合作，品牌希望透過建造出與真實女生的樣貌及身材接近的虛擬模特兒，證明 GU 的服飾適合任何身型顧客。

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▲ 品牌希望透過打造出與真實女生的樣貌及身材接近的虛擬模特兒，來呈現GU的服飾適合任何身型。

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虛擬網紅商機無限



隨著新一代的消費模式改變，企業著重品牌在網上社群的發展，因而作出不同的嘗試。除了虛擬模特兒外，虛擬網紅比真人網紅更受年輕人歡迎。據HypeAuditor 調查顯示，比起真人網紅發布的貼文，網友更喜歡跟虛擬網紅互動，他們每條帖互動率比真人網紅高出 3 至 4 倍。不少年輕用戶會關注虛擬網紅，當中以 18 至 24 歲的女性為核心觀眾。

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Photo：GU