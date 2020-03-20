新冠肺炎疫情曠日持久，日罩供應不穩定，前線打工仔上班若無「私家罩」實在危險。公司全職員工尚可向老闆反映，哪外判商及員工又如何應對呢？香港物業服務公司協會主席潘潘建良表示，早前收到房屋署通知，指將不再供應口罩，要求公司繼續供應口罩給前線清潔工人，直言找口罩難；若不給口罩予前線清潔工將違反勞工條例，叫工人無口罩停工又有機會遭控告違約，經營面臨壓力。

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SME.hket 記者訪問業界人士，寶潔清潔服務公司經理陳津表示，清潔外判合約條款視乎公司規模各有不同，寶潔也接過政府外判合約，惟一直未試過收到政府口罩，所有口罩皆由公司向員工提供。他解釋：「疫情期間口罩需求殷切，人人戴口罩保護自己。但就算我們是清潔公司，找口罩都是有困難的。」

陳津坦言，預備 3 個月的口罩存貨非但不合理亦做不到，過往 １ 盒口罩只需港幣 20 元，現時最少 100 多元至 200元，成本激增。他嘆息：「現在買口罩都買窮，我們每個月花在口罩上的錢就差不多 10 萬元，公司規模大有關開支恐怕更大。清潔行業利潤本身就不高，若果要先買定 3 個月口罩，就代表有一大筆現金要壓貨，還怎營運？買口罩不會有數期，次次都是現金交易。真要強制執行的話，恐怕香港最大規模的公司要花過百萬買 3 個月口罩，肯定無得做，恐怕只有結業一途。」

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民主建港協進聯盟（民建聯）於 3 月 19 日 聯同政府外判合約物業管理、清潔、保安界代表舉行聯合記者會，業界指收到政府通知不會再獲得口罩，但政府又要求公司要繼續供應口罩予前線清潔工，否則將違反勞工條例。潘建良在記招直指上周五收到房屋署通知，指下月起不再供應口罩，更要求外判商繼續供應口罩予前線清潔工，每份合約須有 3 個月口罩存量。



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