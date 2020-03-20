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【小店有情】良心文具店請人 優先錄用大眾書局分店被裁員工

商管策略 12:34 2020/03/20

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在香港開業超過 40 年的大眾書局，早前公布結束零售業務，大部分書店員工即時解僱。在現時零售市道低迷的情況下，要找新工作並不容易，有小店得知書局絡業後決定優先聘請大眾書局的員工。

「文具佬」在 Facebook專頁上的招聘告示指，決定在這個艱難時期開拓業務，並宣布在觀塘開設首間門市。貼文除了刊登招聘職位外，在文末亦提到大眾書局員工優先，不少網民亦大讚老闆「好有心」。

【相關文章】放無薪假還是減薪？人事顧問：管理層應向員工交代經營實況

文具佬在Facebook上的貼文

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大眾書局 16 間書店昨日起已全線結業，公司早前表示，受零售巿道持續低迷影響，加上租金及其他成本仍然高昂，在嚴峻及不明朗的經營環境下，形容今次是非常艱難決定。資方在昨日舉行講解會，向員工交待安排，大部分員工需即時解僱，並會根據勞工法例遣散，支付代通知金、本月薪金及遣散費。

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Photo：文具佬 Stationery Lo Facebook、WiNG

撰文 : 廖淑瑩

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