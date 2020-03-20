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新冠肺炎疫情短期不會消失，口罩供應算不上充裕，價格仍然高企。有食店聯同共享單車平台將在今日下午 3 時派發 3,000 個口罩。是次派發活動需要先下載 《Loco樂區》流動應用程式（app）才能登記領取免費口罩，每人可獲 10 個口罩。
共享單車平台 LocoBike 在其 Facebook專頁 表示，是次活動會聯同 11 間 616 牛肉火鍋專門店及 616 燒肉酒場將物資派發到港九新界，希望幫到更多有需要人士。公司提醒，緊記要更新最新版本的《Loco樂區》才進行登記，成功登記者可選擇任何一間分店供領取口罩。
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登記方法：
如何領取免費防疫口罩：
成功登記咗的人士，除了會收到確認電郵，亦可以憑 App 內的活動憑證領取：
（1）開啟《Loco樂區》選擇「更多」
（2）選擇「我的憑證」就可以搵到「領取憑證」
（3）在3月 23 至 26 號 (星期一至四) 5pm-11pm 期間到指定分店領取。
店方可能更改派發詳情或時間，詳情請向店方查詢。
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Photo：LocoBike樂區踩 Facebook
撰文 : 廖淑瑩