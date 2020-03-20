新冠肺炎疫情短期不會消失，口罩供應算不上充裕，價格仍然高企。有食店聯同共享單車平台將在今日下午 3 時派發 3,000 個口罩。是次派發活動需要先下載 《Loco樂區》流動應用程式（app）才能登記領取免費口罩，每人可獲 10 個口罩。

共享單車平台 LocoBike 在其 Facebook專頁 表示，是次活動會聯同 11 間 616 牛肉火鍋專門店及 616 燒肉酒場將物資派發到港九新界，希望幫到更多有需要人士。公司提醒，緊記要更新最新版本的《Loco樂區》才進行登記，成功登記者可選擇任何一間分店供領取口罩。

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▲ 領取口罩教學

登記方法：

於手機下載/更新《Loco樂區》至最新版本，以手機號碼登入或登入網頁版預訂；

於【3月20日 星期五 下午三時正】進入《Loco樂區》，選擇活動及領取分店，並確認登記；

每位用戶最多只限登記 1 次及 1 份，派完即止；

必需以香港電話號碼登記及出示香港身份證；

登記一經確認，請於指定日期及時間內於指定分店出示有效登記確認書領取口罩一份 (共十個）；

籌號不得轉讓他人。

如何領取免費防疫口罩：

成功登記咗的人士，除了會收到確認電郵，亦可以憑 App 內的活動憑證領取：



（1）開啟《Loco樂區》選擇「更多」

（2）選擇「我的憑證」就可以搵到「領取憑證」

（3）在3月 23 至 26 號 (星期一至四) 5pm-11pm 期間到指定分店領取。

▲ LocoBike樂區踩在Facebook上的貼文

店方可能更改派發詳情或時間，詳情請向店方查詢。

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Photo：LocoBike樂區踩 Facebook