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【新冠肺炎】日本城突發開賣 69.9元口罩・抗菌濕紙巾抗疫組合

業界頭條 11:03 2020/03/20

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日本城 Facebook專頁公布現在突發開賣口罩加抗菌濕紙巾抗疫優惠組合，而且當中更會以優惠價港幣 69.9 元發售，價錢算是吸引。

【相關文章】一文看清口罩售價：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不斷更新】

日本城這款盛惠 69.9 元的抗疫優惠組合，包括了 Seiwa-pro 3 層口罩 10 個裝及 Mitu 桶裝抗菌濕紙巾（90 片裝）兩款產品。雖然 Seiwa-pro 3 層口罩只為 10 個裝的產品，但因為產品通過 PFE、BFE、VFE 過濾率測試達 99% 的關係，因此都算吸引。至於 Mitu 桶裝抗菌濕紙巾（90 片裝）就適合在家居、辦公室等地方使用，備定 1 桶看門口都不為過。

提提大家，這款抗疫優惠組合會在日本城指定 20 間分店出售，有興趣購買的朋友切勿去錯店舖。

店方可能更改售賣或派發口罩的時間，一切資料以店方公布為準，詳情請向店方查詢。

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

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撰文 : 蘇家華

疫情 口罩 新冠肺炎 武漢肺炎 肺炎 日本城

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