香港小店變身口罩廠! 同舟 Unite Mask HK 正式成立

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。香港小店小魔怪 Little Monster 和執笠倉早前表示，將會建立口罩工廠自製口罩，最近更把口罩命名為同舟 Unite Mask HK。

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早前本網曾報道，該店己購入口罩機(詳情按此瀏覽)，最近更宣布成立口罩品牌同舟 Unite Mask HK，並在 FB 發文道出創立目的。全文如下:

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「#同舟UniteMask 由7哥及 7嫂老闆娘 於2020年3月份創立，用「同舟」作口罩品牌之名字，以 #同舟共濟 寄寓香港人團結互助，同心協力，定能走出困局，實踐 #港人自救！

#同舟共濟

#同舟共濟 出自《孫子·九地》，典故為春秋時代，吳人與越人交惡，但當其同舟而濟，遇風有難，其相救也，如左右手。比喻雙方在危難中同心協力，不分你我，共渡難關。香港由一個小漁村經過多年努力成為了國際大都會，全有賴 #同熱愛這遍土地的每一位香港人，縱然香港正面對重重困難，凝聚就是我們最大的力量。#同舟UniteMask 的Logo以中式帆船作基調，意旨向帶領香港由漁村走到國際大都會的每一位致敬，同時希望延續這份 #香港精神！

#逆境女王

7嫂老闆娘，由失婚到創立執笠倉 及 小魔怪 Little Monster 再到 #同舟UniteMask，自身奮鬥的經歷，令她由 #雜物女王 搖身一變成為 #逆境女王，透過分享自己的逆境故事與 #香港同行！

#逆境女王 說：「我要響 #香港生產口罩 THX！」」

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▲ 早前廠方表示購入的口罩機。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網喃純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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