  • 21°C
香港時間 : 2020320日 (五) 05:41
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

香港小店變身口罩廠! 同舟 Unite Mask HK 正式成立

業界頭條 04:22 2020/03/20

分享：

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。香港小店小魔怪 Little Monster 和執笠倉早前表示，將會建立口罩工廠自製口罩，最近更把口罩命名為同舟 Unite Mask HK。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 早前本網曾報道，該店己購入口罩機(詳情按此瀏覽)，最近更宣布成立口罩品牌同舟 Unite Mask HK，並在 FB 發文道出創立目的。全文如下:

【口罩選購】 Oxyair Mask 預告網上賣口罩成人$95盒/50個小童$60盒/30個VFE/BFE/PFE 全齊

「#同舟UniteMask 由7哥及 7嫂老闆娘 於2020年3月份創立，用「同舟」作口罩品牌之名字，以 #同舟共濟 寄寓香港人團結互助，同心協力，定能走出困局，實踐 #港人自救！

#同舟共濟
#同舟共濟 出自《孫子·九地》，典故為春秋時代，吳人與越人交惡，但當其同舟而濟，遇風有難，其相救也，如左右手。比喻雙方在危難中同心協力，不分你我，共渡難關。香港由一個小漁村經過多年努力成為了國際大都會，全有賴 #同熱愛這遍土地的每一位香港人，縱然香港正面對重重困難，凝聚就是我們最大的力量。#同舟UniteMask 的Logo以中式帆船作基調，意旨向帶領香港由漁村走到國際大都會的每一位致敬，同時希望延續這份 #香港精神！

#逆境女王
7嫂老闆娘，由失婚到創立執笠倉 及 小魔怪 Little Monster 再到 #同舟UniteMask，自身奮鬥的經歷，令她由 #雜物女王 搖身一變成為 #逆境女王，透過分享自己的逆境故事與 #香港同行！

#逆境女王 說：「我要響 #香港生產口罩 THX！」」

【口罩選購】【附售賣點】森川新推出 Ex-ProShield 口罩 市面售價低見 $130 盒

早前廠方表示購入的口罩機。

【速購攻略】CareHK 匯愛口罩開賣詳情一文睇盡 口罩每盒平賣 $97.5/50個

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網喃純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【附購買詳情】VFE/BFE/PFE 99% 支援! 網店售越南成人 3D 口罩
2020/03/19
【附購買詳情】VFE/BFE/PFE 99% 支援! 網店售越南成人 3D 口罩
【附直購網址】消委會推薦! 過濾細菌達 99.9%! Medicom Safe+ 口罩售 $13.5
今日
【附直購網址】消委會推薦! 過濾細菌達 99.9%! Medicom Safe+ 口罩售 $13.5
【附直購網址】日本 Disney 小熊維尼兒童三層口罩 網店開售 $29 包
今日
【附直購網址】日本 Disney 小熊維尼兒童三層口罩 網店開售 $29 包
網店發售多款日本口罩 日製企鵝仔口罩 $40/5個
今日
網店發售多款日本口罩 日製企鵝仔口罩 $40/5個
疫情 口罩 香港 小店 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹