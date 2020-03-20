網店發售多款日本口罩 日製企鵝仔口罩 $40/5個

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。EverGreen Vision 尚綠表示，將分多輪開售多款日本口罩 。

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EverGreen Vision 尚綠在 FB 表示，將公布日本口罩發售安排:

第 1 輪:

少量日本製造￼小童 Nepia(S) 口罩 (5個裝)

21/3 發售 $40 包

【口罩選購】 Oxyair Mask 預告網上賣口罩成人$95盒/50個小童$60盒/30個VFE/BFE/PFE 全齊

第 2 輪:

少量 Skater 幼兒口罩1-3歲 (20個裝)

24/3 發售 $158 盒

【口罩選購】【附售賣點】森川新推出 Ex-ProShield 口罩 市面售價低見 $130 盒

店方暫時尚未公布詳細發售安排，在3 月21日才在 FB 公布方法，或瀏覽此FB 帖留意店更新消息。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網喃純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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