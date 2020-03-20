【附直購網址】日本 Disney 小熊維尼兒童三層口罩 網店開售 $29 包

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。SeniMart 表示將開售小熊維尼兒童不織布口罩 。

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Disney 小熊維尼兒童不織布口罩由日本 Bandai 推出，口罩上有小熊維尼圖案，十分可愛。口罩尺寸為約 125mm x 90mm 。此 3 片裝售價為 $29/ 一包，每人限購 10 包。SeniMart 表示會在 3 月 20 日晚上 8 時開售。

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▲ 日本 Disney 小熊維尼兒童三層口罩 網店開售 $29 包

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網喃純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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