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又有書店結業! 商務屯門．佐敦分店 4 月結業 推清貨折扣優惠

業界頭條 03:09 2020/03/20

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 新冠肺炎疫情持續，各行各業都受影響，繼大眾書局完線結業後，商務印書館亦宣布，屯門良景店及佐敦店因租約期滿，將於 4 月中及 4 月底結業。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

商務印書館表示因租約期滿，將結束屯門及佐敦店；由 3 月 12 日起至 4 月會推出多項減價優惠。

據悉優惠分別有：中英文圖書  1 本 9 折、3 本以上 85 折；文具精品  1 件 9 折、5 件或以上 85 折；小學/中學補充 1 本 95 折、3 本以上 9 折（培生及朗文出版之小學補充練習一律95折）；購物折實每滿 200 港元，送 25 元現金優惠券乙張。

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撰文 : 何兆洋

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