【附退款登記連結】 醫護專門店慘被高價買走口罩 向已落訂者退款

新冠肺炎爆發以來，口罩一直是大家日常出門的必需品，但香港口罩的供應一直不足，所以有不少好心人都為市民從世界各地訂購口罩。一間原是銷售銀髮及醫療用品的公司「關愛醫護 V-Care」亦四出為大家訂購有質素的口罩，不過近日該公司則在其官方 Facebook 上稱早前已訂購的口罩被「某國人」以高出 50% 的價錢收購，所以向已經落訂的客人道歉及填寫退款表進行退款。

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據關愛醫護在 Facebook 的帖文表示，由於第一次順利為大家找到高質量的口罩後，老闆再次四出尋覓口罩，而第二次他們分別從德國及美國口罩廠訂購了一批口罩並於 3 月 9 日繳付訂金及簽署合同，但卻在 13 日凌晨收到噩耗，指已訂購的口罩被「某國人」以高出 50% 的價錢買走，所以已經無貨提供給已落訂的買家，只能向各位買家道歉及安排退款。

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▲ 3 月 9 日已經向廠方繳付訂金

而退款方面，大家需在 Google Form【按此】上填寫準確的資料，而退款會由銀行過數，大概需時 7 個工作天，所以如在 3 月 15 日前填妥 Google Form 但在 22 日仍未收到過款的話，請 Whatsapp 55010721 與他們聯絡。

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▲ 已簽署的合同



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