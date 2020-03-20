【附直購網址】消委會推薦! 過濾細菌達 99.9%! Medicom Safe+ 口罩售 $13.5

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。 今次Big Big Shop 便售賣 Medicom Safe+ 彩色生活口罩。

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Big Big Shop 在 FB 表示， 將開售 Medicom Safe+彩色生活口罩，售價為 $13.5。根據店方表示，此口罩獲消委會推薦，過濾細菌達 99.9%!

此口罩每人限購 2 件,數量有限，先到先得，售完即止。 口罩會於 3 月 20 日下午 3 點準時開售，會員限定。(加入會員按此)規格如下:

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-防霧霾，防粉塵，防花粉

-可阻擋PM2.5細懸浮微粒‎

-口罩呈立體形狀, 佩戴時能緊貼面部

-適用於家庭裝修及空氣污染嚴重地區

購買「big big shop集運」商品滿HK$200，即可於「香港OK便利店自取」免運費。

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▲ 消委會推薦! 過濾細菌達 99.9%! Medicom Safe+ 口罩售 $13.5

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網喃純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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