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【附直購網址】消委會推薦! 過濾細菌達 99.9%! Medicom Safe+ 口罩售 $13.5

行內熱話 02:38 2020/03/20

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受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。 今次Big Big Shop  便售賣 Medicom Safe+ 彩色生活口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

Big Big Shop  在 FB 表示， 將開售 Medicom Safe+彩色生活口罩，售價為 $13.5。根據店方表示，此口罩獲消委會推薦，過濾細菌達 99.9%!

此口罩每人限購 2 件,數量有限，先到先得，售完即止。 口罩會於 3 月 20 日下午 3 點準時開售，會員限定。(加入會員按此)規格如下:

【口罩選購】 Oxyair Mask 預告網上賣口罩 成人$95盒/50個小童$60盒/30個 VFE/BFE/PFE 全齊

-防霧霾，防粉塵，防花粉

-可阻擋PM2.5細懸浮微粒‎

-口罩呈立體形狀, 佩戴時能緊貼面部

-適用於家庭裝修及空氣污染嚴重地區

 購買「big big shop集運」商品滿HK$200，即可於「香港OK便利店自取」免運費。

【口罩選購】【附售賣點】森川新推出 Ex-ProShield 口罩 市面售價低見 $130 盒

消委會推薦! 過濾細菌達 99.9%! Medicom Safe+ 口罩售 $13.5

>>>購買網址<<<

 【速購攻略】CareHK 匯愛口罩開賣詳情一文睇盡 口罩每盒平賣 $97.5/50個!

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網喃純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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