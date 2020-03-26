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可重用口罩有甚麼地方需注意？K Kwong 為你解答（下）

業界頭條 09:00 2020/03/26

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可重用口罩最重要便是濾芯，大部份濾芯的的原材料都是使用不可降解的膠粒，極不環保，我們或者有更好的選擇。早前研發出可循環再用口罩「HK MASK」的香港大學化學博士、中文大學化學系前講師鄺士山（K Kwong）指出，新冠肺炎病毒主要依靠飛沬傳播，飛沫大小由 3 微米至 200 微米不等 ( 記者翻查資料，95％ 飛沬介乎 2 至100 微米之間，最常見於 4 至 8 微米，詳見劍橋大學相關研究)。

他進一步解釋：「口罩的測試標準分別有 BFE、VFE、PFE，針對微粒大小分別是 3 微米、 0.1 至 5 微米、0.1微米。要阻隔飛沬的話， BFE 有 90% 就已經好足夠，超過 70% 其實亦可接受。至於 PFE 這種細到 0.1 微米的標準，是針對肺結核（肺癆）等特定病毒，在醫院照顧這類病人便要用這種口罩，我們平時用不上的。」

【相關文章】可重用口罩有甚麼地方需注意？K Kwong 為你解答（上）

K Kwong 續指，過濾能力高的濾芯往往壓力差（PD flow rate；即透氣度) 較高，難以順暢呼吸，例如 N95 難以長時間佩戴。他說：「極端點說，保鮮紙 100% 阻隔但根本無法呼吸，所以當中就要取得平衡。好些的口罩壓力差大約 5 ，若採用兩片紙巾作濾芯的話，壓力差會是 17 左右，戴著做運動會不舒服。」

K Kwong 現時正與紙廠研究制作新型濾芯，他坦言紙濾芯肯定無法挑戰  Nanofiber ，但視乎纖維幼細度，未必不能挑戰熔噴布，說：「紙纖維本身便接近熔噴布。你可以想像紙的纖維是一棵棵乾枯的樹木，樹與樹之間隔得很遠，阻隔病毒的能力就視乎樹木的丫叉多不多， Nanofiber 就是丫叉極多的樹。而能夠做到好的阻隔率的纖維都是偏幼。」

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熔噴布的纖維較粗，紙亦有類似的纖維。

K Kwong 指，日本亦有採用紙濾芯的可重用口罩，使用的紙是「和紙」，可見紙濾芯早有先例，說：「若果我們直接用廚紙作濾芯，亦能過濾 70 % 左右的 0.3 微米粒子，有外科口罩 7 成功能。事實上，即使 90% 亦一樣有機會讓病毒通過，只是機率上的問題。現正研發的紙濾芯會再做特別加工，除了令它的纖維分布更理想外，亦會令它帶有靜電，進一步增強阻隔病毒的能力。」

【相關文章】日本研發「和紙」抗菌口罩 可多次使用售 HK$110

竹製廚紙亦是測試對象之一。

紙濾芯的環保優勢

K Kwong 表示，口罩共有 3 個作用，並非單單保護自己這麼簡單：「第一，你戴了之後可以嚇到對方即刻戴口罩，其次是防止自己的飛沬噴到別人；最後才是防範其他人的飛沬。」

相對於使用大量即棄口罩，採用可重用布口罩及可分解的濾芯，口罩業才能持續發展，則否便可能出現環保災難。K Kwong 解釋：「紙濾芯最大優勢是容易取得、成本低，尤其濕了後可隨意更換，坊間某些可換濾芯的口罩最外層採用防水布，某些防水布甚至會影響呼吸，如果用紙濾芯的話不用防水布都可以，濾芯濕了就直接換吧。」

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撰文 : 陳文政

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