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可重用口罩有甚麼地方需注意？K Kwong 為你解答（上）

業界頭條 19:41 2020/03/26

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新冠肺炎全球爆發，口罩荒恐怕將會持續，購買不到外科口罩的市民又如何自保？香港大學化學博士、中文大學化學系前講師鄺士山（K Kwong）早前研發出可循環再用口罩「HK MASK」，目前正研究更環保的紙濾芯，對抗疫情之餘亦不忘環保。

普通口罩原材料價格飆升成研發契機

K Kwong 早在今年 1 月便有製作本土口罩的念頭，並開始聯絡原材料供應商，惟材料價格飆升，口罩中最重要的濾芯（filter）材料「熔噴布」在短短數日間一升再升，一噸熔噴布 2月 1 日售價 3 萬元，2 月 6 日賣 6 萬，到今日 1 噸熔噴布需足足 40 萬元！他說：「相關技術其實不難，東莞就有很多熔噴布工廠。但香港無工廠，內地熔噴布又難運港，其他地方又遠水不能救近火才搶到這麼貴。」

眼見材料貴，K Kwong 實行後備計劃，開發由布口罩套和濾芯組成的可循環再用口罩，他笑言項目開展之初就被其他人取笑，直指不可行。但可重用口罩視乎濾芯，阻隔率甚至能比外科口罩更好，潛力極大。

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為確保呼吸時空氣都會經過濾芯，濾芯會突出口罩外。

特殊設計的布口罩套

現時 HK MASK 的布口罩套設計圖樣已在網上公開，市民可免費下載並 DIY 自己的口罩套。K Kwong 指 HK MASK 最終設計由數十個設計中脫穎而出，合符三大需求：時尚、緊貼面部、能插入比口罩大的濾芯。

時尚是為了令布口罩可持續發展，例如日本人普遍用布口罩防範花粉症，款式繁多。漂亮設計不單可吸引成年人，小朋友亦不會扭計肯主動載口罩。布口罩的繩子分布合理，佩帶時能有效密封下巴、面頰和鼻翼的空隙，緊貼面部。

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Nanofiber 的纖維小得無法以肉眼看到。

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至於濾芯會突出口罩外的設計，是為了確保呼吸時所有空氣都會經過濾芯。K Kwong 解釋：「若有空氣可不經濾芯進入口罩，這口罩基本上是無用的。」

濾芯供應出問題決定研究新材料

K Kwong 在 2 月中時成功以每個港幣 2 元的價格訂購 200 萬個高規格的 Nanofiber 濾芯，隨即展開記者招待會，更隆重其事準備 6 名翻譯員，包括英文、普通話、日文。現時由於 Nanofiber 濾芯原材料價格上升，K Kwong 再次實行後備計劃，嘗試研究另一種材質作濾芯。

他的選擇是「紙」。可重用口罩有甚麼地方需注意？K Kwong 為你解答（下）

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撰文 : 陳文政

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