【港產口罩】Oxyair Mask 口罩最新預購步驟 周一至五每天派 2 次籌

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。近 20 間港產口罩廠成立，其中 Oxyair Mask HK 口罩廠今日公佈最中的預售安排。早前宣佈會透過 Google Form 進行登記，如今已取消，取而代之是周一至周五每天派 2 次籌。Oxyair Mask 口罩銷售詳情如下。

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Oxyair Mask HK 今早於 Facebook 專頁公佈最新的口罩預售安排，首先表明已決定取消 Google Form 登記，取而代之是派籌方法，記者將之歸納，並以步驟方式列出。Oxyair Mask 口罩售價和規格，可按此瀏覽。

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Step 1：網上取籌

Oxyair Mask HK 表示，4 月初開始，逢周一至周五，每日兩次早晚網上派籌。成功取籌人士，可以選擇買成人或小童口罩，或買成人/小童隨身輕便裝。想取得 Oxyair Mask HK 口罩籌，並不需要登記做會員。

Step 2：進入付款版面

成功取籌又選擇好貨品後，會進入付款版面，客人可以用信用卡或其他付款方式（暫未公佈詳情）付款。

Step 3：取得 QR Code

成功款付後，會取得 QR Code，客人必須妥善保存這個 QR Code，因為這個 QR Code 是用作取貨之用。Oxyair Mask HK 亦提醒客人，不要把 QR Code post 上網，以防有其他人藉此 QR Code 取貨。

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Step 4：成功購買會自動跌入「保護區」

成功購買口罩後，會自動跌入「保護區」，代表暫時不可以再取籌買口罩。保護區的時間長短，視乎客人買了多少盒或多少包口罩。保護區最短為 1 個星期，最長為 4 個星期。

重點：派籌是以隨機方式抽選，非先到先得

Oxyair Mask HK 強調，派籌方式不是先到先得，而是系統會在開始派籌時間內，以隨機抽選方式派籌。整個派籌過程可能是兩三分鐘，目的是希望客人不要等太久，最後才知道是取不到籌。



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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網喃純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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