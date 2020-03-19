李澤鉅公布業績露口風 屈臣氏或設立本地口罩生產線

今日長和系有長和及長實齊齊公布業績，集團主席李澤鉅公布業續後，在網上記者會中回答記者問題，當中就有記者問及現時香港口罩供應緊張，長和會否自設口罩生產線呢？而主席李澤鉅就透露，長和旗下屈臣氏遲下會有口罩生產線相關的消息公布，現時不便透露詳情。

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這樣一說，是否意味屈氏臣會在本地設口罩生產線，有 Made In Hong Kong 香港製造的口罩呢？再想想長和旗下有百佳超市，又會否百佳都有得賣呢？看來還要等李澤鉅日後的公布了。

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