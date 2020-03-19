【附購買詳情】VFE/BFE/PFE 99% 支援! 網店售越南成人 3D 口罩

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。 今次Bubblebaby Shop 便售賣 3E 越南成人 3D 口罩!

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Bubblebaby Shop 在 FB 表示，正開售越南成人 3D 口罩，售價為一盒 50 個 $260 。規格如下:

- 3D 成人款式

- PM2.5，BFE，VFE，PEP

- 越南大廠生產

- 一盒 50 個，無獨立包裝

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注意數量有限，而且店方需要買家 先付款才可訂貨，這點提醒買家要特別留神，考慮清楚和向店方查詢清楚口罩質素才付款，避免罩財兩失 。店方指所有產品不含運費，一律順豐到付寄出，最快下星期會到貨。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網喃純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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