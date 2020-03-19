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【疫市反攻】疫情下快餐店食客竟上升 全靠「零接觸」外賣服務？

商管策略 20:34 2020/03/19

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新冠肺炎肆虐，市民減少外出用膳，餐廳特別是座位較密集或圍枱共食的酒樓受影響最大，但並非所有食肆也是如此。快餐店在肺炎疫情下人流並未有影響，反而有所大增，成為「疫市」贏家。快餐店除了方便、快速外，「零接觸」服務更成為市民在疫情下的選擇。

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快餐店人流上升 採用密封包裝

據矽谷人流分析平台 Placer.ai 發現，在 2 月底到 3 月初美國疫情開始爆發期間，麥當勞的同期來客量逆市上升 2.9%，而美國知名連鎖快餐店 Chick-fil-A 更大升 11.9% 。快餐店之所以在新冠肺炎疫情下大受消費者歡迎，除食品價位相宜外，但他們加強防疫措施、特別在外賣方面，令顧客安心。

舉例，美國連鎖墨西哥式食品快餐店 Chipotle 為了向顧客證明外賣期間，餐點沒有被速遞員或其他人接觸到，特別提供新的密封包裝。Chipotle 以往外賣紙袋並無封好，但現時會加上一張密封條貼紙，將紙袋上方的位置封好。此外，Chipotle 本月提供外賣免收附加費服務，並跟 Uber Eats 提供外賣優惠，務求在「疫市」維持營業額。

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氣密艙製作食物

快餐店除了外賣包裝上做好防疫措施，食物製作過程亦是重要一環。例如美國洛杉磯一間漢堡店 Creator 的漢堡，全程由機械人在氣密艙內完成，完成後將漢堡放進雙層密封包裝內，再透過傳送帶遞給店員。除了快餐店外，咖啡店亦推出防疫措施。例如星巴克，關閉堂食服務變成外賣服務。

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Photo：pixabay

撰文 : 廖淑瑩

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