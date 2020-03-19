▲ 7-11 便利店又有大貨到 ! 各分店開售印尼三層盒裝口罩

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。 今次 7-11 便利店又售賣口罩!

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

今日記者行過 7-11 ，發現除有 SAS N95 口罩 (一個售 $39) 外，亦有新貨返。今日返貨的是印尼三層盒裝口罩。此印尼三層盒裝口罩一盒 50 個，為 3 層口罩，但盒上沒有提及過濾規格。此口罩雖是印尼牌子，但是由位於中國湖北省仙桃市 Xiantao Xingrong Protective 製造。此口罩售價為 $280，售價唔算平了，沒有之前平賣日韓口罩般抵 (詳情按此)。此口罩在多間 7-11 分店皆有發售，惟每間可能得一兩盒。

【口罩選購】 Oxyair Mask 預告網上賣口罩 成人$95盒/50個小童$60盒/30個 VFE/BFE/PFE 全齊

▲ 7-11 便利店又有大貨到 ! 各分店開售印尼三層盒裝口罩



【速購攻略】CareHK 匯愛口罩開賣詳情一文睇盡 口罩每盒平賣 $97.5/50個!

▲ 此印尼三層盒裝口罩是位於中國湖北省仙桃市 Xiantao Xingrong Protective 製造

【口罩選購】藥房新到三層外科口罩 售價為 $130 一盒

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】