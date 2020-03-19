【附售賣點】森川新推出 Ex-ProShield 口罩 市面售價低見 $130 盒

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。森川實業表示，開賣新產品 Ex-ProShield 口罩。據記者了解所得，售價為 $130 至 $180 不等，視乎不同藥房定價而定，大家行開藥房時可能注意一下。發售藥房如下:

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觀塘

順利邨 德安23458898

協和街 大來27931310

麗港城 啓源2717 2088

秀茂萍 新城

藍田

啟田邨 啓源2347 6281

將軍澳

厚德邨 厚德 2366 7599

黃大仙

啟德花園 仁泰23887708

新蒲崗

爵祿街 成業

九龍城

衙前圍道 潮州27180107

旺角

旺角道 名創37047393

何文田

鴻福23257488

大埔

富善邨 富善2666 5595 2323 8206

運頭塘邨 兆安 26501221

超級城 漢興26648590

小西灣

富欣花園 長江德發 2505 1218

北角

馬寶道 永寧 26261686

堡壘街 1+1店 28063103

電器道 仁德 28873816

天后

仁和 25126733

銅鑼灣

駱克道 源泰

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深水埗

桂林街 富華 23876282

荃灣

川龍街 南洋 24068030

曹公坊 仁安 34898951

青衣

青衣商場 富城

沙田

博康邨 乾豐 26495500

大圍

金城門 26984498

富明 26998482

火炭

天達 23230523

上水

彩園邨 友信 21572739

元朗

大棠路 錦業 24430173

【口罩選購】藥房新到三層外科口罩 售價為 $130 一盒

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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