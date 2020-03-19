【小店奇招】茶飲店推9蚊換韓國 kf94 口罩 每人限換5包

口罩價格仍然未有回落跡象。有茶飲店就推出換購韓國的活動，只要購買任何飲品可以以優惠價換購韓國 kf94 口罩。

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花斑茶社在 Facebook專頁表示，現凡購買任何飲品可以優惠價 $9 換購韓國 kf94 口罩 1 個，每人限換 5 包 ，換完即止。店舖亦感謝 Moonagreen 以成本價 $9 出售一批 kf94 口罩給他們。

▲ 花斑茶社在Facebook的貼文

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分店地址﹕

尖沙咀總店 尖沙咀樂道 32 號

西環分店 堅尼地城士美菲路 45 號 Smithfield Walk 5B 鋪

新浦崗分店 新蒲崗崇齡街 1-3 號號威信樓地下

北角分店 北角和富道和富 G15C 舖

荃灣分店 荃灣海之戀 G24 號鋪

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Photo﹕花斑茶社Facebook、OpenRice