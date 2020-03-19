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【小店奇招】茶飲店推9蚊換韓國 kf94 口罩 每人限換5包

商管策略 13:24 2020/03/19

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口罩價格仍然未有回落跡象。有茶飲店就推出換購韓國的活動，只要購買任何飲品可以以優惠價換購韓國 kf94 口罩。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

花斑茶社在 Facebook專頁表示，現凡購買任何飲品可以優惠價 $9 換購韓國 kf94 口罩 1 個，每人限換 5 包 ，換完即止。店舖亦感謝 Moonagreen 以成本價 $9 出售一批 kf94 口罩給他們。

花斑茶社在Facebook的貼文

【相關文章】韓國警方破獲翻新 KF94 口罩案 棄置口罩重新包裝估計 5 萬個流入市面

【相關文章】港產口罩 Oxyair Mask 預告網上賣口罩 成人$95盒/50個小童$60盒/30個 預售 10 個必知 FAQ

分店地址﹕

尖沙咀總店 尖沙咀樂道 32 號
西環分店 堅尼地城士美菲路 45 號 Smithfield Walk 5B 鋪
新浦崗分店 新蒲崗崇齡街 1-3 號號威信樓地下
北角分店 北角和富道和富 G15C 舖
荃灣分店 荃灣海之戀 G24 號鋪

【相關文章】小心中招 立即停用! 海關發現 4 款口罩含菌量超標　最貴一盒賣 $499

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo﹕花斑茶社Facebook、OpenRice

撰文 : 廖淑瑩

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