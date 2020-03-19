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【疫市營商】2分鐘賣出1個 「廁紙之亂」助智能馬桶製造商日賺10萬美元

商管策略 14:35 2020/03/19

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新冠肺炎在全球蔓延，有歐洲國家更出現搶購廁紙的情況。當超市貨架上的廁紙被一掃而空後，這反而造就具噴水清潔功能的智能座廁成為新商機。有專門製造智能馬桶的公司，在網上更每 2 分鐘賣出 １ 個馬桶，一日的銷售額更高達 10 萬美元。

智能馬桶成疫情下的商機

隨著新冠肺炎疫情在多個國家爆發，市民四出搶購日用品，廁紙更成為「寵兒」，香港、日本，以至美國都出現搶購潮。在廁紙供不應求的情況下，不少消費者轉向購買智能馬桶，以減少廁紙的消耗量。在疫情下所造的「廁紙之亂」，間接令售賣智能馬桶公司在疫情下獲利。當中在 2014 年成立的智能馬桶公司 Tushy 指，在廁紙搶購潮下，其銷售業績在短短幾周增長了 3 倍。公司的產品可減少 80% 的廁紙消耗，有望改變美國人濫用衛生紙的情況。

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智能馬桶公司Tushy銷售業績在短短幾週內增長3倍

銷售額大升3倍 料未來在美國更普及

另一美國家用設備品牌 Brondell 表示，自新冠肺炎疫情爆發後公司平均每 2 分鐘便在 Amazon 網購平台賣出 1 個智能馬桶，每日銷售額更高達 10 萬美元（約港幣 77 萬元） 。公司的智能馬桶除了在電商平台上熱賣，產品在零售店舖的銷量同樣增加 3 倍。

Tushy 執行長 Jason Ojalvo 認為，這次疫情可能是智能馬桶在美國普及的轉捩點，雖然智能馬桶在日本、台灣等亞洲國家普及，但對於美國人而言，仍是相對少見的裝置。

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Trusy 產品標榜毋須外接電源，安全兼環保。

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Photo：Shutterstock、Tushy

撰文 : 廖淑瑩

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