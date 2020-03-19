【附售賣點】森川新推出 Ex-ProShield 口罩 市面售價低見 $130 盒

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。森川實業表示，開賣新產品 Ex-ProShield 口罩。

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森川實業早前在 FB 表示，新產品 Ex-ProShield 口罩會陸續供貨，這 2 日藥房開始到貨。 Ex-ProShield 口罩為 30 個裝三層口罩，PFE及BFE皆達致95%以上，國內製造。代理沒有公開口罩售價，據記者了解所得，售價為 $130 至 $180 不等，視乎不同藥房定價而定，大家行開藥房時可能注意一下。發售藥房見下文:

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▲ 森川新推出 Ex-ProShield 口罩 市面售價低見 $130 盒

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【口罩選購】藥房新到三層外科口罩 售價為 $130 一盒

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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