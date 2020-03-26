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【疫市營商】北角商場店舖生意跌9成 店主：一日千元營業額怎交9萬元租？

業界頭條 11:45 2020/03/26

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北角「福慧精舍」佛堂早前爆發新冠肺炎連環確診個案，人人都怕了北角似的，影響至今未消除。在北角區商場經營的商戶現時是甚麼情況？在北角健威坊服飾店工作的黃小姐向 SME.hket 記者表示，當時新聞一出，自反修例運動起便變少的人流立時再少一半，不過隔近未見店舖結業，大家還做得住。

在 1 樓經營花店的黎先生說：「我們大約八個月前搬舖來到這兒，然後自社運起人流開始減少，北角佛堂新聞一出最少再少一半人。如果與我搬來時比較，現在大概只有當時兩成人流，經營真的很受影響甚至乎難以交租。」他又指暫時只見鄰近有鞋舖關門大吉，未有出現結業潮。

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現時人流比去年同期少八成。

經營運動用品店的 Ivan 異口同聲表示，「福慧精舍群組」新聞播出後商場人流劇跌一半，現時人流跟去年同期比少約 8 成。他說：「過往最好生意的話一天能做到 10,000 萬元營業額，現時最慘時一日只有 1,000 元生意，真的好慘；店舖月租約要 9 萬多元，如果不減租的話恐怕很難繼續經營下去。」 Ivan 現時正積極與業主商討減租，盼業主能減 5 成租金共渡時艱。

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撰文 : 陳文政

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