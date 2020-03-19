【附直購連結】社企卓思廊網站防疫用品到貨! 理的最高防護Level 3口罩套裝現貨有售

上一篇文章
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。社企卓思廊網站有多款防疫用品到貨。
【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark
社企卓思廊網站新增的防疫用品專區提供不少防疫產品發售，當中防疫套裝最適合時常需要進出入醫院的人士使用。因此套裝包含理的 Level 3 成人口罩 15 個。
【速購攻略】CareHK 匯愛口罩開賣詳情一文睇盡 口罩每盒平賣 $97.5/50個!
防疫套裝內容:
1.理的成人口罩 15個
- 獨立包裝
- 尺寸 : 17.5cm x 9cm
- 三層掛耳式設計
- 有效過濾 99% 細菌 (2.9微米)
- 有效阻隔空氣中微粒、飛沫、塵埃、花粉等
- 100％的PP材質，柔軟舒適，拒水面層、低敏感度、不含玻璃纖維
- 符合美國標準ASTM-F2100-11 Level 3的外科口罩
- 符合EN14683 Type IIR
- 細菌過濾效率：BFE > 99％
- 顆粒過濾效率：PFE > 99％
2.美國Hand Rx 免沖洗酒精搓手液 236ml
- 含70%酒精
- 產地 : 美國
3.Hirota消毒紙巾 100片
- 獨立包裝
- 含75%酒精
- 尺寸 : 16cm x 14cm
此防疫套裝售價為 $268，每人限買 3 套。網站需要購物滿 $300，才獲免費送貨服務。
【口罩選購】 Oxyair Mask 預告網上賣口罩 成人$95盒/50個小童$60盒/30個 VFE/BFE/PFE 全齊!
【口罩速購】 港牌 35Plus BFE99% 外科口罩 計優惠後平均$183一盒/50個
按此進入購買網頁<<<<
網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。
盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】
撰文 : 張文啟