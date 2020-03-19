【附直購連結】社企卓思廊網站防疫用品到貨! 理的最高防護Level 3口罩套裝現貨有售

新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。社企卓思廊網站有多款防疫用品到貨。

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社企卓思廊網站新增的防疫用品專區提供不少防疫產品發售，當中防疫套裝最適合時常需要進出入醫院的人士使用。因此套裝包含理的 Level 3 成人口罩 15 個。

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防疫套裝內容:

1.理的成人口罩 15個

- 獨立包裝

- 尺寸 : 17.5cm x 9cm

- 三層掛耳式設計

- 有效過濾 99% 細菌 (2.9微米)

- 有效阻隔空氣中微粒、飛沫、塵埃、花粉等

- 100％的PP材質，柔軟舒適，拒水面層、低敏感度、不含玻璃纖維

- 符合美國標準ASTM-F2100-11 Level 3的外科口罩

- 符合EN14683 Type IIR

- 細菌過濾效率：BFE > 99％

- 顆粒過濾效率：PFE > 99％

2.美國Hand Rx 免沖洗酒精搓手液 236ml

- 含70%酒精

- 產地 : 美國

3.Hirota消毒紙巾 100片

- 獨立包裝

- 含75%酒精

- 尺寸 : 16cm x 14cm

此防疫套裝售價為 $268，每人限買 3 套。網站需要購物滿 $300，才獲免費送貨服務。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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