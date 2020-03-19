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【黑心口罩】韓國警方破獲翻新 KF94 口罩案 棄置口罩重新包裝估計 5 萬個流入市面

業界頭條 00:05 2020/03/19

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 新冠肺炎疫情肆虐韓國，即使韓國政府已發出「限罩令」，限制口罩出國及需實名制購買，但韓國依然「一罩難求」。最近，韓國警方於首爾松坡區，破獲一個口罩翻新工場，將他人棄置的 KF94 口罩重新包裝發售，估計涉及金額達 11 億 5,500 萬韓圜（約 HK$711 萬）。

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 據韓國媒體報道，於口罩翻新工場中可發現黑、白色口罩全放在同一個箱內，且口罩有被污染、使用過的痕跡。據指警方扣留點算後，有多達 30 萬個未有包裝的 KF94 口罩﹑如新品一樣已包裝的重用口罩約 8,000 個，以及 6 萬個產品包裝紙，並估計已經有 5 萬個流入市面，估計涉及金額達 11 億 5,500 萬韓圜，目前負責人涉違反藥事法已被扣留。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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