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【結果超慘】美國兄弟狂掃逾 11 萬港幣防疫物資 圖發災難財慘成蟹貨

行內熱話 23:48 2020/03/18

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 在新冠肺炎疫情肆虐下，口罩、消毒濕紙巾、酒精搓手液等防疫物資成為全球熱賣的商品，因此不少企業，甚至市民都加入銷售防疫物資行列，趁機發個災難財。早前美國田納西州一對兄弟 Matt Colvin、Noah Colvin 確有這樣的想法，花費 US$15,000（約 HK$116,481）狂買搓手液、濕紙巾、口罩等防疫物資，試圖轉售圖利。只不過，這兩兄弟遭遇的結果，卻是遠超預期。

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Colvin 兩兄弟試圖在新冠肺炎疫情肆虐大發災難財，將搓手液以 US$8 至 US$70（約 HK$62 至 HK$544）的價格於 Amazon 放售，怎料搓手液卻因炒賣問題而被下架，旋即成為「蟹貨」，連帶其兩個平台帳戶都被封鎖。不只如此，兄弟租用作存放防疫物資的倉庫都被退租，甚至當地警方更以價格欺詐為由，對他們展開調查，明明想求財，卻差點成為罪犯。

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不過，Matt Colvin 認為自己以高價出售搓手液等防疫物資的舉動，只是為了解決市場需求，而高昂的定價背後，也包括了人工、平台費用等必要開支在內。為填補開支，有必要採取高定價政策，因此不存在價格欺詐的成份。

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看到這裡，大家可能好奇 Colvin 兩兄弟會怎樣處置「蟹貨」？原來他們決定分兩批捐出，其中 1/3 防疫物資會交由當地政府，另外 2/3 會贈予教會，再經有關政府部門及教會同工，轉贈至有需要人士手上。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
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撰文 : 蘇家華

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