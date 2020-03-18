【疫市營商】大眾書局香港全線零售分店結業 大書店只餘三中商

新冠肺炎疫情持續，不少行業都大受打擊。大眾控股有限公司今日（18 日）宣布，香港旗下 16 間分店由 3 月 19 日起全線結業，受影響員工將根據香港勞工法例遣散。

大眾書局黃埔花園分店早前已因拖欠租金，遭業主入稟高等法院；及後傳出清盤結業消息。早前亦有人發現大眾官網已經關閉，網站表示：「網站現正維修，我們會儘快將網站回覆正常。對用戶造成不便，十分抱歉。」另外亦有人發現今日大眾有分店提早落閘。

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直至今日，集團發言人表示：「這是一個非常艱難的決定。過去 10 年零售書業在香港一直面對市場結構性的挑戰。在最近 12 個月持續惡化，導致零售收入嚴重萎縮。但租金及其他成本仍然高昂，在嚴峻及不明朗的經營環境下，不得已忍痛結業。唯集團對於推動教育的初心不變，未來將會把資源集中在教育出版、電子教學和教育服務上。 一如既往，集團會秉承啟廸文化、推動教育的精神，繼續服務香港巿民。」

大眾控股表示，集團在香港業務將會改組，在香港的其他非零售業務則繼續維持營運，集團會研究若有合適空缺，盡可能吸納部分受影響的員工，並感激巿民及員工及多年來對大眾書局的支持和愛護，未來在出版及教育業務上會加倍努力，回饋社會。

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