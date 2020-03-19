【疫市營商】北角區商場人流劇減9成兒童絕跡 停課連帶影響街坊生意

新冠肺炎疫情看來會持續一段時間，北角有段時間更被視為「疫區」，遊人卻步。SME.hket 記者走訪成坤廣場（北角港運城基座商場）採訪最新市況。

於成坤廣場地下經營服裝店的李小姐表示，商場人流自去年反修例運動起便一直減少，在北角福慧精舍佛堂爆發連環確診後，人流再劇減一半，現時人流跟去年同期比少近 9 成：「新聞播出後，很多朋友打電話來問我有沒事。當時有些人還說我們是在『北角武漢』。」她坦言現時營業額大減，問及跟去年比少了多少成生意，更苦笑：「有時全日可以一張單都開唔到，應該叫跌多少成？」

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過往商場有外區客，現時完全絕跡，成坤廣場主要客群是做街坊生意，但是現時連街坊都不出街。她指出有些熟客現在是兩個月才見到一次，傾談間才知道對方在疫情期間完全不敢落街，是忍無可忍才落樓呼吸新鮮空氣。

李小姐又表示現在有些熟客為了照顧小朋友，兩夫妻輪流上班。李小姐嘆商場人流大減，正與業主商量減租，有信心能獲較大減幅。

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二樓琴行店員吳小姐表示現時商場小朋友近乎絕跡，更有一半家長不肯帶小朋友來上課，由於她的薪金是底薪加上學費佣金，所以今次疫情直接影響了她的收入。不過她坦言：「現在有份工做打已叫不錯了。這種情況下，我們也沒辦法怪責家長，他們會說『既然教育局說要停課，我們自然要跟從教育局指引』。那我們可以說甚麼？」吳小姐認為政府要扶助一下業界，不然公司經營恐怕會愈見困難。

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