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科技園資助旗下初創計劃成員 每家最多可獲港幣75000元

業界頭條 16:03 2020/03/18

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香港科技園在新冠肺炎疫情下陸續推出措施扶助初創企業（Startup），今日再宣布對該公司旗下的初創新的資金支援計劃，每家公司最多可獲港幣 75,000 元。

繼特區政府上月宣布成立「防疫抗疫基金」，為沙田科學園、工業邨和創新中心的租戶提供6個月租金豁免後，科技園公司今日再宣布推出新措施，目的是減輕培育計劃成員因受新型冠狀病毒疫情影響的財務負擔。

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據科技園公布指出，新措施下， 3 個創業培育計劃，包括網動科技創業培育計劃  (Incu-App) 、科技創業培育計劃 (Incu-Tech) 及生物醫藥科技培育計劃 (Incu-Bio) 之成員，將可獲額外的資金補助，每間公司的資助總額上限為 75,000 港元。該措施將於 2020 年 4 月至 9 月期間實施，預計共約 400 間培育公司受惠。

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撰文 : 彭振濠

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