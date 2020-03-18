  • 21°C
香港時間 : 2020318日 (三) 17:42
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【盾牌口罩】盾牌原來仍有盒裝口罩賣！BFE99 活性碳口罩高價售 $350

業界頭條 17:26 2020/03/18

分享：

盾牌居然有口罩售賣？早前有 FB 群組貼出盾牌出售 BFE99 活性碳獨立包裝口罩、Health+ 民用口罩的 FB Messager 截圖，並提到「唔知能否幫大家，啱啱問完，仲有盾牌口罩賣，不過少貴 HK$350 一盒」。為此記者向查詢事件，確認以上所提的兩款口罩現為有售，而前者售價也確實如該 FB 群組 post 提及的 $350。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

記者向盾牌查詢早前有 FB 群組貼出盾牌出售 BFE99 活性碳獨立包裝口罩、Health+ 民用口罩的 FB Messager 截圖，並確認這兩款盒裝口罩現為有售，售價分別是每盒 HK$350 及每盒 HK$180，價錢是否昂貴就見仁見智了。盾牌回覆同時也作出溫馨提示，「如果你不是醫護人員，沒有機會去到高危地方，例如醫院，不建議買 BFE99 口罩，如果你認為有潛在風險，當然要使用 BFE99 口罩」。

至於可以在那裡購得以上兩款盒裝口罩，就是要親身在正常辦公時間到 Ashop.com.hk 地址（新界粉嶺安樂村樂業路 8 號豐樂工貿中心 308 室）購買。

【速購攻略】CareHK 匯愛口罩開賣詳情一文睇盡 口罩每盒平賣 $97.5/50個!

【盾牌口罩】盾牌原來仍有盒裝口罩賣！BFE99 活性碳口罩高價售 $350

【口罩速購】 港牌 35Plus BFE99% 外科口罩 計優惠後平均$183一盒/50個

【盾牌口罩】盾牌原來仍有盒裝口罩賣！BFE99 活性碳口罩高價售 $350

【口罩選購】 Oxyair Mask 預告網上賣口罩 成人$95盒/50個小童$60盒/30個 VFE/BFE/PFE 全齊!

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

疫情 口罩 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

美國愛心初創伏特加酒廠 Air Co. 轉生產洗手液! 非牟利全數捐贈慈善機構
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹