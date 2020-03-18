【盾牌口罩】盾牌原來仍有盒裝口罩賣！BFE99 活性碳口罩高價售 $350

盾牌居然有口罩售賣？早前有 FB 群組貼出盾牌出售 BFE99 活性碳獨立包裝口罩、Health+ 民用口罩的 FB Messager 截圖，並提到「唔知能否幫大家，啱啱問完，仲有盾牌口罩賣，不過少貴 HK$350 一盒」。為此記者向查詢事件，確認以上所提的兩款口罩現為有售，而前者售價也確實如該 FB 群組 post 提及的 $350。

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記者向盾牌查詢早前有 FB 群組貼出盾牌出售 BFE99 活性碳獨立包裝口罩、Health+ 民用口罩的 FB Messager 截圖，並確認這兩款盒裝口罩現為有售，售價分別是每盒 HK$350 及每盒 HK$180，價錢是否昂貴就見仁見智了。盾牌回覆同時也作出溫馨提示，「如果你不是醫護人員，沒有機會去到高危地方，例如醫院，不建議買 BFE99 口罩，如果你認為有潛在風險，當然要使用 BFE99 口罩」。

至於可以在那裡購得以上兩款盒裝口罩，就是要親身在正常辦公時間到 Ashop.com.hk 地址（新界粉嶺安樂村樂業路 8 號豐樂工貿中心 308 室）購買。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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