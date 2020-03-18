【疫市營商】港鐵商場中小型租戶續獲減租5成 商戶直言幫助大惟擔心疫情反覆

新冠肺炎疫情持續，市面人流減，商戶生意淡薄。港鐵早前向全綫車站及旗下商場的中小型租戶減免一半租金；剛宣布 4 月將繼續措施，有商戶直言非常有幫助。港鐵旗下商場包括：圓方、德福廣場、青衣城、PopCorn、綠楊坊、杏花新城、新屯門商場等。

港鐵公布全綫車站及旗下商場的中小型租戶可繼續獲減免 4 月份一半租金，其後將繼續按個別情況為大型租戶提供適切支援。港鐵表示，近月新型冠狀病毒疫情對社會各界造成極大挑戰，決定延續對商戶提供的支援措施，共渡時艱。

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「Tiger San 」餐廳位於青衣城二期，故商戶皆享減租優惠。餐廳助理經理 Hidy Sin 說：「減租非常有幫助，畢竟租金佔了我們餐廳大約 4 成開支。」她表示，餐廳自從近月推出多項抗疫措施後，營業額已回升，表現平穩，現時星期一及星期五生意慢慢回復，但閒日仍比較靜，說：「不過，疫情現時看似平靜，近日卻又有不同消息，我們亦擔心新冠肺炎疫情反覆。」

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