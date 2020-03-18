有留意美酒的朋友可能聽過 Air Co. 這個品牌的名字，只因這間來自美國紐約的初創廠商是突破性地將二氧化碳轉化為酒精，之後再製成伏特加酒，標榜全地球生產美酒的碳排放可以達到負數。不過近來 Air Co. 的業務就因應新冠肺炎疫情而有所改變，因為品牌決定改產洗手液抗疫。

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Air Co. 身兼創辦人及 CEO 的 Gregory Constantine 表示，由於 Air Co. 是基於履行社會公益使命而成立，因此為應付現時在全球肆虐的新冠肺炎疫情，加上不希望有商家在這個時期以高價售賣洗手液等防疫用品圖利，所以決定將品牌所有生產線都改為製作洗手液，而當中乙醇含量是達到 70%。雖然品牌提及洗手液最初產量是低於預期，但最後也有方法完成首批千多瓶，每瓶容量為 50ml 的洗手液，更希望日後每星期可有 1,000 瓶的產量，讓更多市民受惠。

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正因 Air Co. 洗手液的生產原意是想有更多市民受惠，共同渡過疫情難關，因此當中會全數捐贈，並交由慈善機構決定受惠者、受惠團體為何。此外，品牌還希望跟紐約餐廳合作，提供洗手液予負責外賣服務的司機使用。畢竟現時當地不少食店、酒吧均不得不暫停營業或只提供有限度服務，變相多了顧客訂購外賣美食。

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▲ 美國愛心初創伏特加酒廠 Air Co. 轉生產洗手液! 非牟利全數捐贈慈善機構

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